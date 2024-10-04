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        Haberler Dünyadan David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'deki saray yavrusu gibi görünen eve 80 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor - Magazin haberleri

        David ve Victoria Beckham 80 milyon dolarlık evi satın alıyor

        David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'deki saray yavrusu gibi görünen eve 80 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:08
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        David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'de Biscayne Körfezi'ne bakan devasa malikane için 80 milyon dolar harcamaya hazırlanıyor.

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        2018'de inşa edilen evin şef mutfağı, havuzu, sinema salonu, spor salonu ve spa alanı bulunuyor.

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        Evin dış mekanında açık mutfak ve Biscayne Körfezi'ne doğru giden 40 metrelik bir cephesi var.

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        İngiliz çift, 2020'de Miami şehir merkezinde bir gökdelenin 900 metrekarelik çatı katına 20 milyon dolar harcamıştı.

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        Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain gibi dev takımların yıldızı olarak futbolculuktan emekli olan 49 yaşındaki David Beckham, 2018'den bu yana Inter Miami takımının ortaklarından.

        Dünyanın en iyi futbolcularından biri kabul edilen Lionel Messi'yi geçen yıl takımın kadrosuna kattı.

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        Kendi markası altında giyimden parfüme pek çok ürünün sahibi olan David Beckham ile eski Spice Girls grubu şarkıcısı, bugünün ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın toplam servetinin 450 milyon dolar olduğu biliniyor.

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        Beckham çiftinin Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) ve Harper (13) olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Brooklyn, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Peltz ile evli.

        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #ev
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