David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'deki saray yavrusu gibi görünen eve 80 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor

David Beckham ile Victoria Beckham çifti, Miami'de Biscayne Körfezi'ne bakan devasa malikane için 80 milyon dolar harcamaya hazırlanıyor.

Çiftin, David Beckham'ın yöneticisi olduğu takımı Inter Miami'ye yakın olmak amacıyla 9 yatak odalı geniş mülkü satın almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.