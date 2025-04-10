Davinson Sanchez’in mutlu günü
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.
Giriş: 10.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:46
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Snchez ve değerli eşi Daniela’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simon’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" denildi.
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