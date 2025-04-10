Davinson Sanchez’in mutlu günü

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Snchez ve değerli eşi Daniela’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simon’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" denildi.

🍼 Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Sánchez ve değerli eşi Daniela’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi.



Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simón’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz! 🧿 pic.twitter.com/IePYnRr7ik — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 10, 2025