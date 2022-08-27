"ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN"

Güloğlu ayrıca, "Binlerce kişiye konser veriyorsunuz. Sizi sevenlerle bir araya geliyorsunuz ama bunun heyecanı başka. Kızımı oğlumu asla ayırt etmiyorum. Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Kendimi bir baba figürü gibi hissediyorum ama bir anda başka bir mutluluk sarıyor beni. Allah tamamına erdirsin." diye konuştu.