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Davutoğlu: Her seçime kendi irademiz ve gücümüzle katılmaya kararlıyız - Haberler

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu partisinin 41 ilde teşkilatlanmayı tamamladığını, yaz sonuna kadar da 81 ilde teşkilatlanmanın tamamlanmış olacağını söyledi.

Teşkilatlanma çalışmalarını ivmesini artırarak devam ettireceklerini aktaran Davutoğlu, 53 il başkanı ve 172 ilçe başkanının atamasını yaptıklarını bildirdi. Ayrıca Ankara'da 200, İstanbul'da 150, Konya'da 50, İzmir'de 40 mahalle başkanının da görevlendirildiğine değinen Davutoğlu, şu bilgileri verdi:

"Büyük Kongre yapma şartı olan 41 ilimizde il kongrelerimizi yapma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 81 ilimize atamalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız."