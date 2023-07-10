Dayton dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? TRT 1 Dayton oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor? TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanan Dayton dizisi, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Levent Öktem, Okday Korunan ve Şehsuvar Aktaş'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 19:14 Güncelleme: 10.07.2023 - 19:14 facebook

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Yaz dönemi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Dayton, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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DAYTON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Tabii adlı platform tarafından yayımlanan tabii orijinal dizisi Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.