Dct Trading Dış Ticaret için gong çaldı! 'DCTTR' koduyla BIST'te işlem görmeye başlayan firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağılımı ve fon kullanımı...