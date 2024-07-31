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        Haberler Bilgi Ekonomi Dct Trading Dış Ticaret için gong çaldı! Dct Trading Dış Ticaret halka arz sonuçları, hisse fiyatı, fon kullanımı

        Dct Trading Dış Ticaret için gong çaldı! Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları

        Temmuz ayı halka arz takviminde yer alan Dct Trading Dış Ticaret için gong çaldı! 525 milyon TL halka arz büyüklüğü ile BIST'te işlem görmeye başlayan firma toplamda 37,5 milyon lot dağıtımı yaptı ve kişi başına 94 lot verdi. İşte, Dct Trading Dış Ticaret halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:34 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:34
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        Dct Trading Dış Ticaret için gong çaldı! 'DCTTR' koduyla BIST'te işlem görmeye başlayan firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Dct Trading Dış Ticaret hisse fiyatı, lot dağılımı ve fon kullanımı...

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        DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI

        Firmanın halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başı 1316 TL değerinde olan 94 lot dağıttı.

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        DCT TRADING TİCARET BORSA İŞLEM TARİHİ

        Firma 31 Temmuz 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

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        DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.

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        DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        - Yüzde 40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı.

        - Yüzde 10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması.

        - Yüzde 10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.

        - Yüzde 40 İşletme sermayesi.

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        DCT TRADING TİCARET DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Firmanın halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiyesi kullanımına uygun.

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