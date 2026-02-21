Canlı
        DDM'den 'gereksiz platin takıldı' iddialarına açıklama geldi

        DDM'den 'gereksiz platin takıldı' iddialarına açıklama geldi

        DMM, Diyarbakır'da "gereksiz platin" iddialarının 2024'te soruşturulup ilgililere yaptırım uygulandığını; konunun güncelmiş gibi servis edilmesinin kasıtlı manipülasyon olduğunu açıkladı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:08
        'Platin takıldı' iddialarına açıklama
        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair iddiaların 2024 yılına ait olduğunu açıkladı.

        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen inceleme başlatılmış; yürütülen soruşturmalar kapsamında da ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır. Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur" denildi.

