        Haberler Dünyadan 'De Noche' filminde Joaquin Phoenix'in yerini Pedro Pascal aldı

        Joaquin Phoenix'in yerini Pedro Pascal aldı

        Joaquin Phoenix'in rol almaktan vazgeçtiği, bu nedenle çekimlerine 5 gün kala set kurulumu ileri bir tarihe ertelenen film, Pedro Pascal ile çekilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:18
        Yerini Pedro Pascal aldı
        Joaquin Phoenix, Todd Haynes'in 2024'te çekeceği filmde yer almaktan, çekimlerin başlamasına günler kala vazgeçmişti. Phoenix'in, Danny Ramirez ile birlikte rol alacağı filmden çekimlerin başlamasına 5 gün kala ayrılmasıyla projenin set kurulumu ileri bir tarihe ertelenmişti.

        Joaquin Phoenix
        Joaquin Phoenix

        17 yaş üstünün izleyebileceği film olarak derecelendirilen, eşcinsel bir aşk hikâyesini anlatan 'De Noche' filmi projesi, Pedro Pascal'ın Joaquin Phoenix'in yerine geçmesiyle resmen yeniden hayata geçirildi. Filmde Pedro Pascal ve Danny Ramirez, birbirine âşık bir çifti canlandıracak.

        Çekimleri mart ayında başlayacak olan film, 1930'lu yılların Los Angeles'ında, şehrin yolsuzlukla boğuştuğu ve dünyanın savaşın eşiğinde olduğu bir dönemde, bir polis memuruyla bir yatılı okul öğretmeni arasındaki tutkulu ve beklenmedik aşk ilişkisini konu alıyor.

        Pedro Pascal
        Pedro Pascal

        Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix, eşcinsel bir karakteri canlandıracağı filmde rol almaktan neden son anda vazgeçtiğini hiçbir zaman açıklamadı. Ünlü oyuncuya 2024 Venedik Film Festivali esnasında bu soru sorulduğunda, geçiştirmekle yetinmiş; "Eğer bunu yaparsam, sadece kendi bakış açımdan fikrimi paylaşmış olacağım ve diğer yaratıcılar, kendi fikirlerini söylemek için burada değiller. Bu, bana doğru gelmiyor. Bunun nasıl faydalı olacağından emin değilim. Yanıt vereceğimi sanmıyorum" diye konuşmuştu.

        Ulukaya Kanyonu'nda ikinci şelale oluştu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nde, yoğun kar yağışlarının ardından kaya oyuğunda ikinci bir şelale oluştu. Görülmeye değer manzara dron ile görüntülendi.

        #Joaquin Phoenix
        #Pedro Pascal
        #sinema
        #film
        #De Noche
