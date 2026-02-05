Joaquin Phoenix, Todd Haynes'in 2024'te çekeceği filmde yer almaktan, çekimlerin başlamasına günler kala vazgeçmişti. Phoenix'in, Danny Ramirez ile birlikte rol alacağı filmden çekimlerin başlamasına 5 gün kala ayrılmasıyla projenin set kurulumu ileri bir tarihe ertelenmişti.

17 yaş üstünün izleyebileceği film olarak derecelendirilen, eşcinsel bir aşk hikâyesini anlatan 'De Noche' filmi projesi, Pedro Pascal'ın Joaquin Phoenix'in yerine geçmesiyle resmen yeniden hayata geçirildi. Filmde Pedro Pascal ve Danny Ramirez, birbirine âşık bir çifti canlandıracak.

Çekimleri mart ayında başlayacak olan film, 1930'lu yılların Los Angeles'ında, şehrin yolsuzlukla boğuştuğu ve dünyanın savaşın eşiğinde olduğu bir dönemde, bir polis memuruyla bir yatılı okul öğretmeni arasındaki tutkulu ve beklenmedik aşk ilişkisini konu alıyor.

Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix, eşcinsel bir karakteri canlandıracağı filmde rol almaktan neden son anda vazgeçtiğini hiçbir zaman açıklamadı. Ünlü oyuncuya 2024 Venedik Film Festivali esnasında bu soru sorulduğunda, geçiştirmekle yetinmiş; "Eğer bunu yaparsam, sadece kendi bakış açımdan fikrimi paylaşmış olacağım ve diğer yaratıcılar, kendi fikirlerini söylemek için burada değiller. Bu, bana doğru gelmiyor. Bunun nasıl faydalı olacağından emin değilim. Yanıt vereceğimi sanmıyorum" diye konuşmuştu.