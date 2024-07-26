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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Deadpool & Wolverine'den drone şov

        Deadpool & Wolverine'den drone şov

        San Diego'da düzenlenen Comic-Con'a katılan Deadpool & Wolverine filminin yıldızları hayranlarına drone sürprizi yaptı. Filmin iki kahramanın drone yaratılan görüntüleri gökyüzüne yansıtıldı. Etkinliğin süprizi ise yeni Fantastik Dörtlü filminin kötü adamı Galatcus'un drone görüntüsü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:18
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        Deadpool & Wolverine'den drone şov
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        Deadpool & Wolverine yıldızları Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, yönetmen Shawn Levy ve Marvel Studios'un patronu Kevin Feige San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da filmin hayranlarına süpriz yaptı. Oyuncular, düzenlenen sohbet toplantısının ardından, hayranlar dağıtılan 'Wolverine patlamış mısır kovaları'yla hep birlikte film izlediler. Bu arada Kevin Feige, katılımcılarına "Saatiniz 21.40'ı gösterene kadar bekleyin ve ardından PetCo Park'ta gökyüzüne bakın" diyerek bir başka sürprizi haber verdi.

        Saatler tam 21.40'ı gösterdiğinde gökyüzünde muhteşem bir drone şov başladı. Deadpool ve diğer karakterlerin görüntüleri dronelarla gökyüzünde oluşturulurken süpriz Fantastik Dörtlü'den geldi. Gelecek yıl vizyona girmesi beklenen yeni Fantastik Dörtlü filminin karakterlerinden Galactus'un görüntüsü havai fişekler eşliğinde dronelarla gökyüzünde belirdiğinde çığlıklar yükseldi.

        25 Temmuz 2025'te sinemalara gelecek olan Fantastik Dörtlü'nün baş düşmanı, efsanevi gezegen yiyici Galactus 'u Ralph Ineson canlandıracak. Yeni filmde Pedro Pascal, Reed Richards/Mr. Fantastik; Venasa Kirby Sue Storm/The Invisible Woman; Joseph Quinn Johnny Storm/The Human Torch, Ebon Moss-Bachrach da Ben Grimm/The Thing olarak yer alacak.

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        #Deadpool & Wolverine
        #Ryan Reynolds
        #Hugh Jackman
        #Dinsey
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