Deadpool & Wolverine'den drone şov

Deadpool & Wolverine yıldızları Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, yönetmen Shawn Levy ve Marvel Studios'un patronu Kevin Feige San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da filmin hayranlarına süpriz yaptı. Oyuncular, düzenlenen sohbet toplantısının ardından, hayranlar dağıtılan 'Wolverine patlamış mısır kovaları'yla hep birlikte film izlediler. Bu arada Kevin Feige, katılımcılarına "Saatiniz 21.40'ı gösterene kadar bekleyin ve ardından PetCo Park'ta gökyüzüne bakın" diyerek bir başka sürprizi haber verdi.

Saatler tam 21.40'ı gösterdiğinde gökyüzünde muhteşem bir drone şov başladı. Deadpool ve diğer karakterlerin görüntüleri dronelarla gökyüzünde oluşturulurken süpriz Fantastik Dörtlü'den geldi. Gelecek yıl vizyona girmesi beklenen yeni Fantastik Dörtlü filminin karakterlerinden Galactus'un görüntüsü havai fişekler eşliğinde dronelarla gökyüzünde belirdiğinde çığlıklar yükseldi.