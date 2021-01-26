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Deandre Yedlin kimdir? Deandre Yedlin kaç yaşında? Deandre Yedlin hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu Deandre Yedlin'in ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile anılıyor. Galatasaray'ın Deandre Yedlin'i transfer etmek istediği iddia ediliyor. Peki Deandre Yedlin kimdir? Deandre Yedlin kaç yaşında? Deandre Yedlin hangi takımlarda oynadı? İşte genç futbolcu Deandre Yedlin hakkında merak edilenler...

Deandre Yedlin kimdir? Deandre Yedlin kaç yaşında? Deandre Yedlin hangi takımlarda oynadı?

Deandre Yedlin, Letonya asıllı ABD'li futbolcudur. ABD'de başladığı futbol hayatını İngiltere Ligi'nde sürdüren Deandre Yedlin Türkiye'nin transfer gündeminde yer alıyor.Deandre Yedlin kimdir? Deandre Yedlin kaç yaşında? Deandre Yedlin hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Letonyalıdır.

DEANDRE YEDLİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Deandre Yedlin, Emerald City (2004-2006),Northwest Nationals (2006-2008),Crossfire Premier (2008-2010),Seattle Sounders (2010-2011) formaları ile profesyonel kariyeri öncesinde mücadele etmiştir.

Profesyonel olarak Sounders FC Academy, Akron Zips (University of Akron),Sounders FC, Tottenham Hotspur, Sunderland, Newcastle United takımlarında forma giydi.

DEANDRE YEDLİN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Sağ bek mevkisinde oynayan Deandre Yedlin, ihtiyaç halinde ise orta sahanın sağında görev alabiliyor.

DEANDRE YEDLİN HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

Sağ ayağına hakim olan Deandre Yedlin, 1,73 boyundadır.

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