DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayandaki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

REKLAM

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, Interpol-Europol Daire Başkanlığından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere göre, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli kişi ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları soruşturma kapsamında belirlenmişti.