Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞa bir dernek aracılığıyla finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ'ın finans ayağına darbe
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayandaki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

        REKLAM

        SORUŞTURMA

        Başsavcılıkça, Interpol-Europol Daire Başkanlığından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere göre, İsviçrede "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli kişi ile Türkiyede ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiyedeki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları soruşturma kapsamında belirlenmişti.

        Şüphelilerin, Suriyede terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan terör örgütü DEAŞ üyesi kadınlara maddi yardım için sözde "infak" adı altında para topladığı, dernek kurucusu şüpheli Merve Nur Okçuoğlunun hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı tespit edilmişti.

        MASAKtan alınan şüphelilerin bankacılık işlemlerine ait verilerde, terör örgütü DEAŞ kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan kişilerle aralarında para transferi olduğu belirlenmişti.

        Polisin İstanbul ve Mersinde yaptığı eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DEAŞ operasyonu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"