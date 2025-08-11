Dedesinin yolundan giderek Palas Tuzla Gölü'nden geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıyor

"Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu helikle kimse yürüyemez. Çocukluğumuzdan itibaren alıştığımız için heliklerle yürüyoruz. Balçığa battığımız da oluyor. Yeri geliyor ayağımız takılıyor veya heliğe basıyoruz. Yeri geliyor kolumuza kadar çamura giriyoruz, yüzümüz çamur oluyor. O şekilde balçığa batıyoruz. Çok zor, bu tuzu kimse çıkaramaz. Bu iş genelde Palas Mahallesi'ne aittir."