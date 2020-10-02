Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Vatandaşın Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yatırım anlayışı profesyonellere taş çıkartıyor. Geçen yıl eylül ayında BES'te devletin sunduğu katkı ile birlikte 107 milyar lirası olan vatandaşın birikimi yüzde 38 artışla 149 milyar liraya ulaştı. Tabii ki bu artışın bir bölümü vatandaşın her ay yeni birikim eklemesinden kaynaklanıyor. Yeni eklenen birikimleri çıkarırsak BES'te ortalama kazancın ise yüzde 27.6 olduğu görülüyor. Tabii ki bu rakam ortalama kazanç. Vatandaşlar hangi fonu tercih ettiyse fiili olarak o cebine giren getiri de o oluyor. Önemli olan bu her bir birey için seçtiği fonun getirisi.

30 MİLYAR LİRAYI KAYDIRDILAR

İşte vatandaşın yatırım konusunda ne denli usta olduğu da burada ortaya çıkıyor. Çünkü birikimlerini BES'te değerlendiren vatandaşın geçtiğimiz 1 yılda en çok kazandıran fon hangisiyse o fona yatırım yaptığı, birikimlerini kazandıran fonlara kaydırdığı görülüyor. Rakamlara baktığımızda bu durum daha da net olarak karşımıza çıkıyor. Türk vatandaşları BES birikimlerini son 1 yılda 41 milyar lira artırarak 149 milyar liraya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda en çok sabit getirili tahvil bono fonlarına yatırım yapan ve bu nedenle çok eleştirilen vatandaş bu huyundan yavaş yavaş vazgeçmenin yanı sıra öyle manevralar öğrendi ki profesyonellere dudak uçuklatacak kazanç da elde etti. Belki de dünyada hiç bir yatırımcı grubu bu kadar az risk ile bu kadar çok para kazanmamıştır. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar lirayı en çok kazandıran fonlara kaydıran BES yatırımcısı getirilerini katlamayı bildi. Son 1 yılda altın fonlarına 22, döviz içeren kamu dış borçlanma fonlarına 6 ve uzmanların yönettiği dengeli ve değişken fonlara 6 milyar lira para girişi oldu. Bu giriş büyük oranda diğer fonlardan geçiş şeklinde gerçekleşti. Vatandaş bu eşsiz hareketinin karşılığına da aldı. BES'te vatandaşın tercih ettiği altın fonları yüzde 71, döviz içeren fonlar yüzde 46, uzmanların yönettiği dengeli esnek ve karma fonlar pandemi ve piyasadaki oynaklığa rağmen son 1 yılda yüzde 44 kazandırdı.

DEDİKODUYA İNANMAYAN KAZANDI

Bu sonuçlarla özellikle gönüllü BES hakkında çıkan 'el konulacak' dedikodularına aldanmayan vatandaş Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerini katlamış oldu. Dedikoduların aksine BES en güvenilir yatırım aracı durumunda. Çünkü BES fonuna yatırım yapan vatandaş o fon hangi enstrümanı içeriyorsa onu satın almış oluyor. Örneğin hisse senedi fonuna yatırım yaptığında fonu yöneten uzmanların tercihine göre Tüpraş, Erdemir, Akbank gibi hisseleri almış oluyor. Altın fonunu satın aldığında karşılığında gerçek altın olan kıymetli kağıdı alıyor. Bu kıymetli kağıtlar da Takasbank'ta o kişi adına saklanıyor. Takasbank'taki bu varlıklara el konulması ise imkansız. BES birikimlerinin reel sektöre uzun vadeli kaynak yaratmak için kullanılması ise hisse fonu, Özel Sektör Tahvili ve diğer değişken fonlar gibi paranın sonuçta özel sektör tarafından kullanıldığı mevcut sistemi anlatıyor. BES ne kadar gelişirse özel sektör, ÖST, girişim sermayesi ve borsa yatırımları artacağı için daha fazla kaynak temin edebilecek.

ALTIN VE DÖVİZ FONLARINA YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA GİRDİ

30.Eyl.19 Büyüklük Değişim (TL) Değişim (%) Emeklilik Fonları 107.869.942.937 148.903.530.428 41.033.587.491 38 Değişken 25.664.018.395 30.767.482.820 5.103.464.425 20 Kamu Dış Borçlanma 13.236.022.465 19.323.763.860 6.087.741.395 46 Kamu İç Borçlanma (TL) 12.241.396.073 12.148.255.556 -93.140.518 -1 Katkı 15.228.892.744 19.749.187.439 4.520.294.695 30 Likit 11.679.806.858 10.898.916.682 -780.890.176 -7 Altın 13.372.499.225 35.676.399.805 22.303.900.580 167 Standart 8.306.368.620 9.053.511.766 747.143.146 9 Hisse 4.384.497.427 5.718.242.690 1.333.745.263 30 Dengeli (Esnek & Karma) 2.543.608.815 3.653.097.087 1.109.488.272 44 Özel sektör tahvili 721.810.223 1.255.355.743 533.545.520 74 Endeks 469.679.540 636.982.807 167.303.267 36 Uluslararası Karma & Esnek 199.966.755 283.167.808 83.201.053 42

FONLARIN 1 YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 27.6 OLDU