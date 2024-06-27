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        Haberler Müzik Deep Purple'dan İstiklâl Marşı

        Deep Purple'dan İstiklâl Marşı

        Modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Grup, konserde İstiklâl Marşı'nı çaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:50
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        Deep Purple'dan İstiklâl Marşı
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        Modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

        Konserde, grubun kurucu vokalist Ian Gillan'a gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti.

        Konsere; 'Highway Star' şarkısıyla giriş yapan grup, 'A Bit on the Side', 'Hard Lovin' Man', 'Into the Fire', 'Portable Door', 'Anya' ve 'Smoke on the Water' adlı sevilen şarkılarını da seslendirdi.

        Seyircilere hitap eden Deep Purple'ın vokalisti Ian Gillan; "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ian Gillan, 'Uncommon Man' şarkısını, 2012'de hayatını kaybeden Deep Purple'ın kurucu üyelerinden Jon Lord'a adadı.

        'Anya' şarkısının ardından klavye solosuna giren Don Airey, Mozart'ın Türk Marşı ile İstiklâl Marşı'nı da dâhil ettiği solo eserde seyircilerden büyük alkış aldı.

        Yaklaşık 1 buçuk saat süren konser, grubun 1970'te kaydettiği 'Black Night' şarkısıyla son buldu.

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