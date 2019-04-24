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Deep web nedir, Deep web zararları nelerdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Google, Yahoo gibi arama motoruyla erişemeyeceğiniz özel bir ağ olan Deep web hakkında detaylar haberimizde...
DEEP WEB NEDİR?
Deep Web, karanlık ağ demektir. Google, YAHOO gibi sıradan arama motorlarıyla erişemeyeceğiniz özel bir ağ. İçerisinde binlerce site bulunuyor. Bunlara ise Dark Web (Karanlık ağ) denir. Yasa dışı veriler bulunmasından, güvenlik açıklarından ve bazı özel nedenlerden dolayı buradaki siteler aramalarda çıkmaz.
İnternetin karanlık dünyası denilen deep webe girmek için özel tarayıcılar kullanmak gerekiyor.
Deep Web iddialara göre kullandığımız internetten çok daha fazla veriye sahip. Bu verilerde ise çoğunlukla yasadışı silah, çalıntı kredi kartı bilgileri, cinayet görüntüleri, ele geçirilmiş tanınmış kişi veya özel kişilerin görüntüleri veya bilgileri, tecavüz ve cinayet yayınları gibi yasal ve etik olmayan yayınlar yer alıyor.
DEEP WEB'E NASIL GİRİLİR?
Deep Web’ özel tarayıcılar sayesinde giriliyor. Tor Browser bu tarayıcıların en bilineni. Bu bedava anonim yazılım Soğan Yönlendiricisi olarak da biliniyor. Bu yazılım kullanıcının IP’sini efektif bir şekilde maskeliyor ve takibini imkansız kılarak, tam bir anonimlik garantisi veriyor. Bu yönlendiricinin aktif destekçileri arasında Amerikan National Science Foundation ve ABD Dışişleri Bakanlığı bulunuyor. Çünkü Tor’un kuruluş amacı bir dijital çağ enigma makinesi şeklinde ABD’nin internet üzerindeki istihbaratını korumaktı.
DEEP WEB ZARARLARI NELERDİR?
Deep web kullanımında bilgisayarınıza virüs bulaşması kaçınılmaz. Ayrıca paylaşımda bulunmanız durumunda hackerler sizin adresinizi bulup üzerinize suç atabilir.
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