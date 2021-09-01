Ebru'dan acı haber! 0:00 / 0:00

AA

Bursa'da, dün evinde ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G.'nin (40) ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

KANLI GİYSİLERLE DIŞARI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G.'nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti.

BİRÇOK KEZ BIÇAKLAMIŞTI

Eve gelen sağlık ekipleri, Necati G.'nin eşi Ebru G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde bulmuştu.

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, eşi ise gözaltına alınmıştı. Cinayeti, 14 yaşındaki kızlarının önünde işleyen Necati G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi.