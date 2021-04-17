Sevgiliye darpta sıcak gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBERAAT İSTEDİ! Son dakika: Sevgiliye darpta sıcak gelişme!
ABONE OL

Sevgiliye darpta sıcak gelişme!

İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi B.'nin mahkemeye sunulan savunmasında, "anksiyete (kaygı) bozukluğu ve panik atağı olduğu" belirtilerek beraati talep edildi

BERAAT İSTEDİ! Son dakika: Sevgiliye darpta sıcak gelişme!
Sevgiliye darpta sıcak gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Şişli'de 9 Aralık 2020 tarihinde Tuğba Erçakar (26),arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı.

Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem olmuştu.

HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığında Uzlaşma Bürosu'nda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı.

"PİŞMANLIK DUYMAKTADIR"

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet Hanifi B. hakkındaki yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. Taraflardan dosya üzerinden beyanlarının sunulmasının istenmesi üzerine Mehmet Hanifi B. avukatı Sedat Çakar aracılığıyla dosyaya savunmasını sundu. Savunma dilekçesinde, Hatice Tuğba Erçakar'a kasten yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul etmedikleri belirtildi.

"ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE PATİK ATAĞI VAR"

Dilekçede, "Kamera kaydından da görüleceği üzere müvekkilin hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve pişmanlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak vardır ve bu hususlarla ilgili olarak reçete ve belgeleri sunmuştuk.

"MÜŞTEKLERİN İDDİALARI GERÇEKTEN UZAK"

Zaten bunca denli uzun bir ilişki içerisinde müştekilerin bu durumu bilmemelerinin imkanı olmamakla birlikte müvekkil de tanışıklıklarında dile getirmiştir" denildi. Mehmet Hanifi B'nin dilekçesinde, müşteki Erçakar'a "hiçbir tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma" eyleminde bulunmadığı, müşteki Ceylan A'nın iddialarının ise gerçeklikten uzak ve soyut olduğu, fake (sahte) hesaplardan atılan mesajların da sanığa ait olmadığı anlatıldı.

Dilekçede, müşteki Ceylan A'nın evinde neden kamera bulunduğunun da değerlendirilmesi istenerek "Müvekkilim mücevherat (altın model çizimi, işleme vs.) sektöründe çalışmaktadır. Salonda bulunan bir kameranın her zaman kayıtta olabileceği hayatın olağan akışına sığan bir durum mudur? Her zaman kayıtta olan bir kameranın belleğinin ne denli büyük olması gerektiği açıkça ortadadır" ifadeleri de kullanıldı. Dilekçede, sanığın beraati ya da hakkında lehe hükümlerin uygulanması, ceza verilirse kamuya yararlı bir işte çalışmak yerine adli para cezasına karar verilmesi ve şartları oluştuğu takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması talep edildi.

MÜŞTEKİ TARAF SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ


Öte yandan müşteki Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer de sanıktan şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşamasında bir çok defa hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Hakimin tarafların sunduğu dilekçeler üzerinden değerlendirme yaparak ileriki günlerde karar vermesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları belli oldu mu?
İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atlara ne oldu?
GÜNDEM50 değil 100 at: 1’i öldü 99 at kayıp
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan anma törenine katıldı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan anma törenine katıldı
HAMİLEYDİ... Son dakika: Korona, anne ve bebeğini hayattan kopardı - VİDEO HABER -
GÜNDEM30 yaşındaydı! 21 haftalık hamileydi! Acı haber!
İSTİLA... Son dakika: Antalya sahillerini balon balığı sardı! 5 kilo
GÜNDEMZehirli ve ağırlığı 5 kilo! Antalya sahilini sardı!
Dendias’ın Ankara ziyaretinin düşündürdükleri
GÜNDEMDendias’ın Ankara ziyaretinin düşündürdükleri
Feci bir ölümden son anda kurtuldu! - Haberler
GÜNDEMFeci bir ölümden son anda kurtuldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı andı
Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı: Ona olan özlemi anlatmak çok zor
GÜNDEMSemra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut ...
SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Elimde yetki var, iptal ederim acımam! - HABERLER
GÜNDEMBakan Soylu: Elimde yetki var, acımam!