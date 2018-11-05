Defensa y Justicia - Velez Sarsfield maç önü

Defensa y Justicia ve Velez Sarsfield, 06 Kasım 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 18 puanlı Defensa y Justicia 5. sırada bulunuyor, Velez Sarsfield 17 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Defensa y Justicia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Velez Sarsfield, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 816 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Defensa y Justicia kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Velez Sarsfield sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Defensa y Justicia son haftadaki Patronato müsabasında 1-0 kazandı.

Velez Sarsfield ise River Plate maçında 1-0 kazandı.

Defensa y Justicia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Defensa y Justicia, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Velez Sarsfield, dış sahada 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Velez Sarsfield 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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