Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan bu dönem bazı sporcular tarafından uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Peki definasyon nedir, definasyon diyeti nasıl yapılır, definasyon kürü nedir, definasyon dönemi nedir? Tüm detaylar…

Definasyon Nedir?

Pek çok kişi tarafından merak edilen definasyon dönemi nedir sorusu özellikle spor yapan kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu dönemde vücut hacmi genişletilmekte ve kas kütlesi elde edilmektedir. Daha sonra ise elde edilmekte olan kasların parçalanması ve daha belirgi bir hale gelmesi hedeflenmektedir. Yağ yakmaya yönelik bir antrenman ve beslenme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle vücut geliştirme sporcuları tarafında bu döneme girilmektedir.

Definasyon Diyeti

Bu dönemde ana amaç yağların yakılmasıdır. Beslenmenin de buna uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kalori alımına bu dönemde oldukça dikkat edilmektedir. Öncelikle kalori neredeyse tüm gıdalarda bulunmakta olan bir enerji birimidir. Eğer yakılan kaloriden daha az kalori vücuda alınır ise kilo verme ve yağ yakma sürecine girilmektedir.

Bazı bireyler yağ yerine kas kaybedebilmektedir ancak düzgün bir antrenman ile birlikte bu durumun önüne geçilmektedir. Böylelikle yağ yakımı hızlanmaktadır. İlk olarak günlük kalori ihtiyacının hesaplanması ve definasyon dönemi beslenme programı yapılırken bu kalorinin dikkate alınması gerekmektedir.

Definasyon Kürü

Bu kürler vücutta bulunmakta olan ödemlerin sökülmesi amacı ile uygulanmaktadır. Oldukça popüler olan bu kürler ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Aynı zamanda bu kürler ile birlikte zindelik arttırılmaktadır. Kür içerisinde yeşil çay, maydanoz, adaçayı, papatya çayı gibi içecekler tüketilebilmektedir. Fakat vücudun güçsüz düşmemesi için bu içeceklerin belirli bir noktadan sonra sınırlanması yani gün içerisinde aşırı tüketiminden de kaçınılması gerekmektedir.

Definasyon Nasıl Yapılır?

Böyle bir döneme girilmesinin asıl amacı vücutta bulunan yağlardan ve ödemlerden kurtulmak olarak tanımlanabilmektedir. Bu sayede kaslar daha görünür bir hale gelebilmektedir. Bundan dolayı da dönem boyunca uygulanacak kürler ve diyetler büyük bir öneme sahiptir. Fakat bu dönemden önce mutlaka bir doktor tarafından muayene gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda doktor kontrolü altında gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Definasyon dönemi beslenme programı oluşturulurken de bir uzman tarafından yardım alınması gerekmektedir. Bu sayede daha verimli bir dönem geçirilmiş olacaktır.

Kişinin yaptığı antrenmanlar ve tükettiği besinler bu dönemde büyük öneme sahiptir. Günlük kalori ihtiyacının net bir şekilde belirlenmesi ve bu kalori üzerinden hesaplamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Definasyon Dönemi Ne Kadar Sürer?

Yağ kaybının oluşturulması ve kasların ön plana çıkması için uygulanmakta olan bu diyette kalori kısmına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalori kısıtlaması ile birlikte yağlardan ve ödemlerden kurtulma gerçekleştirilmektedir. Fakat metabolizma hızının düşmemesi ve kas kaybının yaşanmaması için bu dönemin en fazla 2 ay uygulanması gerekmektedir. Daha uzun süre gerçekleştirilmesi önerilmemektedir.

Definasyon Döneminde Ne Yapılmalı?

Bu dönemde daha fazla protein tüketiminin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Yağ ve basit karbonhidrat içermekte olan besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Kalori miktarı ise bu noktada büyük bir öneme sahiptir. Alınması gereken kalori miktarının daha altında tüketilmesi gerekmektedir. Bu sayede kişinin daha hızlı bir şekilde yağdan kilo vermesi sağlanabilmektedir. Özellikle vücut geliştirme sporcuları tarafından oldukça sık başvurulmakta olan bir yöntem olarak da tanımlanabilmektedir.