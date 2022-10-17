Ayrıca anne sütü bebeklerin gelişimi için de oldukça önemlidir. Ancak önemli olan annenin sütünün bebeğe yetecek düzeyde olmasıdır. Bu yüzden de annenin beslenmesi oldukça önemlidir. Başlıca süt yapan içecek olarak doktorlar annenin bol su içmesini tavsiye ederler. Bunun dışında yeşil yapraklı sebze ve salatalar da anne sütünün artmasına büyük destek verir.

Örneğin salata, poğaça ve yemeklerde zevkle kullanılan, besinlere lezzet veren ve sağlık için de çok faydalı olduğunu bilinen dereotu bunlardan biridir. Dereotunun anne sütünü arttırıcı etkisi olduğu uzmanlar ve doktorlar tarafından da onaylanmıştır.

Genel olarak emzirme sürecinde her kadın daha stresli ve hassas olur. Bu nedenle beslenmesine süt arttıran besinler ve içecekler eklemesi az da olsa bu stresin azalmasını sağlayacaktır. Sütü arttıran besinlerden biri de dereotudur. Dereotunun içinde çinko, bakır, demir, magnezyum, fosfor, A ve C vitamini gibi çok fazla mineral ve vitamin bulunur. Dereotu anne sütünün besleyiciliğini de arttırmaktadır. Çünkü sütün bol olmasının yanında besleyici olması da bebek için oldukça önemlidir. Dereotunu pek çok şekilde tüketmek mümkündür. Taze olarak limonla direkt olarak tüketilebileceği gibi yemeklere de eklenebilir.

Hatta bazı kişiler kuru dereotu kullanmayı da tercih etmektedir. Sütü arttırmasının ve süte vitamin kazandırmasının yanında dereotu emzirme döneminde oluşabilecek mide rahatsızlıkları ve hazım problemlerine de iyi gelmektedir. Uyku kalitesinin de artmasını sağlayan dereotu annelerin stresini de azaltmaktadır. Bebeğe anne sütü etkisiyle geçerek bebeğin kemik yapısının güçlenmesini sağlayarak bağışıklığını da kuvvetlendirir.

Genel olarak dereotu oldukça faydalıdır. Bu içeriğimizde dereotu süt yapar mı? Emziren anneler günde ne kadar dereotu tüketmeli? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Dereotu Süt Yapar mı?

Emzirme dönemi her anne için oldukça streslidir. Her kadın sütünün bebeği için yeterli olmasını ister. Bu nedenle bu süreçte annenin beslenmesine ekstra özen göstermesi gerekmektedir. Özellikle annenin süt yapan besinleri daha fazla tüketmesi sütünün artmasını sağlayacaktır. Anne sütünü arttırmaya yardımcı olan pek çok besin vardır. Dereotu da bunlardan biridir. Dolayısıyla dereotu süt yapar mı? Diye merak edenlere dereotunun kesinlikle faydalı olacağını söyleyebiliriz. Uzmanlarda özellikle dereotunun süt yaptığını belirtmektedir.

Dereotu Anne Sütünü Artırır mı?

Genel olarak dereotu oldukça faydalı bir besindir. Peki dereotu anne sütünü arttırır mı? Kesinlikle arttırır. Ayrıca dereotu yalnızca anne sütünün arttırılmasına destek vermez anne ve bebeğe çok fazla fayda sağlar. Bu faydalar arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Dereotunun sindirim sorunlarını çözme etkisi vardır.

Uyku sorunu olanlar dereotu tüketerek bundan kurtulabilirler.

Dere otu anne sütünün artmasına yardımcı olur.

Bebeğin kemik gelişimine destek verir.

Annenin metabolizmasını hızlandırır ve fazla kilolarını atmasına yardımcı olur.

Bebekte ve annede gaz problemlerinin çözülmesini sağlar.

Sütün Bol Olması İçin Ne Yapılmalı?

Sütün bol olması için ne yapılmalı? Diye merak eden annelere bol bol dereotu tüketmelerini tavsiye edebiliriz. Dereotu günün her saatinde tüketilebilir. Dereotunu tek başına limonla ve zeytinyağı ile salata gibi tüketebileceğiniz gibi yemeklerinize de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bazı kişiler kuru dereotu tüketmeyi de tercih edebilirler. Bu tamamen sizin zevkinize kalmıştır.

Anne Sütünü Ne Artırır?

Anne sütünü ne arttırır? Diye merak edenler için öne çıkan yiyecek ve içecekleri sıraladık; su, dereotu, kompostolar, şekeri az sütlü tatlılar, taze balık, yulaf, hurma, incir, havuç, baklagiller, yeşil sebzeler, tahin, nohut.