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        Haberler Gündem 3. Sayfa Define ararken göçük altında kaldı | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarıyla define aradığı iddia edilen kişi göçük altında kaldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki arkadaşıyla kaçak kazı yapıp define aradığı iddia edilen Ali Yağar, göçük altında kalıp hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:34
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        Define ararken göçük altında kaldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla define aradığı iddia edilen Ali Yağar (49) göçük altında öldü.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkisinde meydana geldi.

        İddiaya göre, define aramak için ormana giden Ali Yağar ve yanındaki 2 arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından göçük altından güçlükle çıkarılan Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen diğer 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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