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HaberlerGündem3. SayfaDefine hayali sonu oldu
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Define hayali sonu oldu! İp kopunca uçurumdan düştü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Sebahattin Aslantaş'ın arkadaşları ile gittiği arazideki define hayali sonu oldu. Aslantaş, dik yamaçtan aşağı sarkıtılan ipin kopmasıyla kendini uçurumun dibinde buldu. Jandarma, ola yerinde hayatını kaybeden Sebahattin Aslantaş ile birlikte hazine arayan diğer şahısları gözaltına aldı

Define hayali sonu oldu
İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde define aramak için iple uçurumdan sarkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.

50 Yaşındaki Sebahattin Aslantaş'ın define macerası ölümle sonuçlandı. Kumyaka Mahallesindeki dik yamaçtan aşağı sarkıtılan ipe bağlanarak kazı yapmak isteyen Aslantaş, bir müddet sonra ipin kopmasıyla kendini uçurumun dibinde buldu.

İhbarı alan Mudanya Jandarma ekipleri olay yerine vardığında şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma, Sebahattin Aslantaş ile birlikte hazine arayan diğer arkadaşlarını gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

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