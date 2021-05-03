Define hayalinde korkunç son!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFECİ ÖLÜM! Son dakika: Defineci ormanlık alanda düşüp öldü
ABONE OL

Define hayalinde korkunç son!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan Elçin (57),kayalıklardan düştü. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin´in hayatını kaybettiğini belirledi

FECİ ÖLÜM! Son dakika: Defineci ormanlık alanda düşüp öldü
Define hayalinde korkunç son!
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nde dün sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası´nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Ramazan Elçin (57),iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin´in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Elçin´in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin´in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E-Devlet izin belgesi alma ekranı! Çalışma izin belgesi nasıl alınır?
GÜNDEME-devlet ile çalışma izin belgesi alın
Bakan Koca'dan Kovid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama
GÜNDEMKoca'dan 'ölüm raporu' açıklaması
Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
GÜNDEMKayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
KORKUNÇ... Son dakika: Telefonla konuşurken pencereden düştü - Haberler
GÜNDEMTelefonla konuşurken pencereden düştü
YAZ GELDİ! Son dakika HAVA DURUMU: Gündüz sıcak, gece yağmurlu - 3 Mayıs Meteoroloji
GÜNDEMTürkiye güneşli ve sıcak; gece sağanak geliyor
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: 34 gündür aranıyordu! Bagajdaki vahşet!
GÜNDEM34 gündür aranıyordu! Bagajdaki vahşet!
Sivas'ta traktör kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMSivas'ta traktör devrildi: 2 ölü
Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı
GÜNDEMBurdur'da otizmli çocuk kayboldu
Antalya'da şüpheli ölüm: Cansız bedenini oğlu buldu
GÜNDEMAntalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramadı, yardımına itfaiye koştu
GÜNDEMSivas'ta itfaiyeden yüzük operasyonu