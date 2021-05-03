Define hayalinde korkunç son! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nde dün sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası´nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Ramazan Elçin (57),iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin´in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Elçin´in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin´in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.