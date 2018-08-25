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Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre tekneye ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal ile gelen komedyene, Defne Samyeli ve kızı Deren Talu eşlik etti. Teknenin başında babasının gelmesini bekleyen ve Defne Samyeli ile el ele gören Kemal Yılmaz, şaşkınlığını gizleyemedi.