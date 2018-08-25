Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli aileye girdi!

Cem Yılmaz ile bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli, Bodrum tatiline son gaz devam ediyor. Komedyene ait evde konaklayan ikili, önceki gün Cennet Koyu'nda demirli olan Samatya isimli tekneye geldi. Teknenin başında babasının gelmesini bekleyen ve Defne Samyeli ile el ele gören Kemal Yılmaz, şaşkınlığını gizleyemedi. Kemal Yılmaz ve Deren Talu'nun, teknenin üst katında sohbet etmesi ve birbirlerine yardımcı olması dikkat çekti