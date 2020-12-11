Bu yağ; bilimsel adı “Laurus Nobilis” olan defne ağacının taze yapraklarının buhar damıtımı ile çıkarılmaktadır. Defne yaprağı yağının sağlığa olan faydaları arasında antiseptik, antibiyotik, antinevraljik, antispazmodik, analjezik, iştah açıcı, sıkılaştırıcı, böcek öldürücü, sedatif, mide rahatlatıcı, vücudu temizleyici ve tonik bir madde olma gibi özellikleri bulunmaktadır.

Defne Yağının Faydaları Nelerdir?

Kas Ağrılarını Rahatlatır: Her şeyden önce, defne yağı güçlü bir kas gevşeticidir. Vazokonstriktör eylemi, sinirleri ve kasılmaları yatıştırmanın yanı sıra kan dolaşımını teşvik etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, defne yaprağı yağı baş ağrısı veya migren için çok yararlı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Omuz veya boynunuzda ağrı olduğunda kasları rahatlamak için bu yağ ile masaj yapmak özellikle rahatlatıcı olabilmektedir.

Her şeyden önce, defne yağı güçlü bir kas gevşeticidir. Vazokonstriktör eylemi, sinirleri ve kasılmaları yatıştırmanın yanı sıra kan dolaşımını teşvik etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, defne yaprağı yağı baş ağrısı veya migren için çok yararlı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Omuz veya boynunuzda ağrı olduğunda kasları rahatlamak için bu yağ ile masaj yapmak özellikle rahatlatıcı olabilmektedir. Soğuk Algınlığına İyi Gelir: Grip ya da soğuk algınlığına yakaladığınızda, kendinizi bir defne yaprağı yağ buharı size yardımcı olabilmektedir. Sıcak kompres üzerine yağı damlatıp göğse uygulamak da diğer bir seçenek olabilir. Defne yaprağı yağı soğuk algınlığı ile ilişkili enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, terlemeyi teşvik ederek ateş nedeniyle artan vücut sıcaklığını düzenlemektedir.

Grip ya da soğuk algınlığına yakaladığınızda, kendinizi bir defne yaprağı yağ buharı size yardımcı olabilmektedir. Sıcak kompres üzerine yağı damlatıp göğse uygulamak da diğer bir seçenek olabilir. Defne yaprağı yağı soğuk algınlığı ile ilişkili enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, terlemeyi teşvik ederek ateş nedeniyle artan vücut sıcaklığını düzenlemektedir. Antibiyotiktir: Defne yaprağının harika antibiyotik özelliklerine sahip olduğunu bilmekten memnuniyet duyabilirsiniz. Bu, çeşitli mikrop, bakteri ve mantar türlerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Defne yağıyla küçük yaralar, yanıklar, kabarcıklar veya her türlü yarayı temizleyebilirsiniz. Buna ek olarak, herhangi bir yan etkisi yoktur. Özellikle, küçük kazalara eğilimli olan çocuklarda yaraları tedavi etmek için iyi bir seçenek olabilir.

Defne yaprağının harika antibiyotik özelliklerine sahip olduğunu bilmekten memnuniyet duyabilirsiniz. Bu, çeşitli mikrop, bakteri ve mantar türlerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Defne yağıyla küçük yaralar, yanıklar, kabarcıklar veya her türlü yarayı temizleyebilirsiniz. Buna ek olarak, herhangi bir yan etkisi yoktur. Özellikle, küçük kazalara eğilimli olan çocuklarda yaraları tedavi etmek için iyi bir seçenek olabilir. Antiseptiktir: Yaralar, hafif gözükseler de demir nesneler, paslı veya başka türlü kirli nesneler nedeniyle oluştuysa göz ardı edilmemelidir. Yaralar septik veya Tetanos olmaya çok eğilimlidir ve şiddetli konvülsiyonlar, kramplar, nefes darlığı, ağrı, hidrofobi ve hatta delilik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Yağın antiseptik özelliği, bu tür enfeksiyonlara karşı yaraları korur ve bakteriyel büyümeyi engeller, aynı zamanda bu acı durumlardan kaçınmaya da yardımcı olur.

Yaralar, hafif gözükseler de demir nesneler, paslı veya başka türlü kirli nesneler nedeniyle oluştuysa göz ardı edilmemelidir. Yaralar septik veya Tetanos olmaya çok eğilimlidir ve şiddetli konvülsiyonlar, kramplar, nefes darlığı, ağrı, hidrofobi ve hatta delilik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Yağın antiseptik özelliği, bu tür enfeksiyonlara karşı yaraları korur ve bakteriyel büyümeyi engeller, aynı zamanda bu acı durumlardan kaçınmaya da yardımcı olur. Spazmları Hafifletir: Kramplar, öksürükler, ağrılar, ishal, sinirsel sıkıntılar ve konvülsiyonlar, spazmın neden olduğu rahatsızlıkların bazılarıdır. Solunum yolları, kaslar, sinirler, kan damarları ve iç organlarda aşırı bir daralma oluşmaktadır. Yalnızca yukarıda tartışılan rahatsızlıklara neden olmakla kalmaz, bazen aşırı olduğu takdirde ölümcül de olabilmektedir. Örneğin, solunum sistemindeki aşırı spazmlar nefes almayı zorlaştırarak ölümlere neden olabilir. Defne yağı, kasılmaları rahatlatabilmektedir. Böylece olası rahatsızlıklardan ve tehlikelerden kurtulmaya da yardımcı olmaktadır.

Kramplar, öksürükler, ağrılar, ishal, sinirsel sıkıntılar ve konvülsiyonlar, spazmın neden olduğu rahatsızlıkların bazılarıdır. Solunum yolları, kaslar, sinirler, kan damarları ve iç organlarda aşırı bir daralma oluşmaktadır. Yalnızca yukarıda tartışılan rahatsızlıklara neden olmakla kalmaz, bazen aşırı olduğu takdirde ölümcül de olabilmektedir. Örneğin, solunum sistemindeki aşırı spazmlar nefes almayı zorlaştırarak ölümlere neden olabilir. Defne yağı, kasılmaları rahatlatabilmektedir. Böylece olası rahatsızlıklardan ve tehlikelerden kurtulmaya da yardımcı olmaktadır. İştahı Artırır: İştah kaybı, metropolit yaşam biçimine yön veren insanlar için çok yaygın bir sorundur. Ofiste olduğu kadar evde yapılan aşırı çalışmalar da iştah kaybına neden olabilir. Bu iştah kaybı sonunda insanlarda akut eksiklikler görülebilmektedir. Dolayısıyla, bu durumlarda bir meze ya da bir aperatif yardımcı olabilmektedir. İştahınızı artırmak için yemeğinize defne yağı eklemek iyi bir tercih haline gelebilmektedir.