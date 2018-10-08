Reçel yapımında kullanılan malzemeler sadece meyvelerden oluşuyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Osmanlı mutfaklarında onbinlerce reçel çeşidi reçelhanelerde pişermiş. Reçel çeşitlerine göz attığınızda sizi şaşırtacak sonuçlar elde edeceksiniz. Örneğin; karpuzun kırmızı kısmını yedikten sonra kalan beyazını çöpe atıyorsanız bu bir hatadır. Çünkü karpuz kabuğundan çok lezzetli ve değişik reçel yapabilirsiniz. Ayrıca patlıcanın ve birçok çiçeğin de reçelini yapabilirsiniz. İşte size 3 değişik reçel örneği, karpuz kabuğu, patlıcan ve zambak reçeli tarifi...

KARPUZ KABUĞU REÇELİ

Malzemeleri:

Yarım karpuz kabuğu,

5 su bardağı toz şeker,

5 su bardağı su,

1 çorba kaşığı karbonat,

5 adet karanfil,

1 adet limonun kabuğunun rendesi,

Yarım limonun suyu,

3 – 4 adet limon tuzu.

Nasıl yapılır?

Karpuzların kabuklarını soyup kırmızı yerlerini de iyice kesin. Sonra küp küp doğrayıp, derin bir tencereye koyun. Üzerine su ve karbonatı ekleyip iyice karıştırın. Karbonat topaklanma yapmamalı. Sabah kadar bekletip suyunu süzüp, bol suda yıkayalım.

Daha sonra tekrar karpuz kabuklarının üzerini geçecek kadar su doldurup, 2 dakika kaynatıp süzün. Geniş bir tencereye karpuz kabuklarını, suyu, toz şekeri, limon kabuğu rendesini, karanfilleri koyun. Kaynayınca karpuz kabukları şeffaf bir görünüm elde edecek. Limon ve limon tuzunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatın. Afiyet olsun...

ZAMBAK ÇİÇEĞİ REÇELİ

Malzemeleri:

4 su bardağı tohumları çıkartılmış zambak

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Nasıl yapılır?

Zambakların ortalarındaki yeşil kök kısımlarını çıkarın ve ikiye bölün. Çiçekleri su ile yıkayıp süzün. Reçeli yapacağınız kapa çiçekleri koyun, üzerine 4 yemek kaşığı şeker döküp 24 saat bekletin. Şeker ve 3 su bardağı suyu tencerede 10 dakika kadar kaynatıp kalan 1 bardak suyu da ilave edin. Şerbet kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Şekerde beklettiğiniz zambakları ve yarım limonun suyunu ilave edip reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatın. Afiyet olsun...

PATLICAN REÇELİ TARİFİ

Malzemeleri:

1 kilo minik patlıcan

1,5 kilo toz şeker

4-5 adet karanfil

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı zerdeçal(reçelinize renk vermek isterseniz)

Nasıl yapılır?

Patlıcanlarınızı soyup doğrayın. Önce soğuk suda tuzlayarak yıkayın. Böylece acısını da çıkarırsınız. Ardından sıcak suda bekleyin, biraz yumuşadıktan sonra reçeli yapacağınız tencereye koyun. Üzerine şekeri ekleyip sabaha kadar bekletin. Sabah reçelinize zerdeçal ekleyin ve kaynamaya alın. Kaynarken karanfilleri ekleyin. Kaynama işlemi tamamlanınca limon tuzunuzu da ekleyip 5 dakika kadar daha kaynatın. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatın. Afiyet olsun...

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