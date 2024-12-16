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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 13. BÖLÜM İZLE FULL HD YAYINDA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve donmadan

        Deha 13. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 13. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde; Aysel'in vurulmasıyla alt üst olan İskender, Karga'dan intikamını almak için kontrolsüz bir şekilde harekete geçmeye hazırlanırken bu defa Devran ona bir teklifte bulunur. Deha 13. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 15 Aralık 2024 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:48
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        Show TV’nin sevilen dizisi Deha 13. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Ay Yapım imzalı Deha dizisinin 13. bölümünde Kimsesiz kalan Cesur, hayatta kalmak için attığı adımlarda kendisini Hakim’e yardım ederken bulur. Öte yandan Karga ve Hakim’in babası İhsan’ın oyuna girmesi, Esme’nin büyük bir fedakarlık yapmasına neden olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 13. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

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        DEHA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Aysel’in vurulmasıyla alt üst olan İskender, Karga’dan intikamını almak için kontrolsüz bir şekilde harekete geçmeye hazırlanırken bu defa Devran ona bir teklifte bulunur.

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        Her ikisinin de ayrı ayrı hedeflerinde bulunan Karga ve Hakim’i alt etmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır.

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        Kimsesiz kalan Cesur’un ise hayatta kalmak için attığı adımlarda kendisini Hakim’e yardım ederken bulur.

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        Herkes kendi hedefine odaklanmışken aslında hepsi aynı oyunda birleşirler ama oyuna hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Karga ve Hakim’in babası İhsan girer.

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        Bu beklenmedik hamle Esme’nin büyük bir fedakarlık yapmasına neden olur.

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        DEHA SON BÖLÜM İZLE

        15 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 13. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        DEHA 13. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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