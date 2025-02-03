Show TV’nin sevilen dizisi Deha 18. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, Cesur’a hazırladığı sürprizi ortaya çıkarırken onu kurtulduğunu sandığı cinayetle ilgili çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 18. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.