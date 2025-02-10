Show TV’nin sevilen dizisi Deha 19. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı planla herkesi şaşırtan Devran, aynı zamanda İskender’e de bir ders verir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 19. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.