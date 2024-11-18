Show TV'nin başarılı çıkış yakalayan dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için haberimizde hem son bölüm özetini hem de 9. bölümü izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Deha 9. bölüm kesintisiz, tek parça, HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...