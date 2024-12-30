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        Haberler Televizyon 'Deha'da; Devran, Esme'yi kurtarabilecek mi?

        'Deha'da; Devran, Esme'yi kurtarabilecek mi?

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:01
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        Esme'yi kurtarabilecek mi?
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'Deha', Tüm dengelerin değiştiği 15'inci bölümüyle, dün akşam da izleyicileri ekran başına topladı.

        Aksiyonun bir saniye düşmediği 15'inci bölümde Devran, Hakim’in sonunu getirirken Cesur, Devran’dan kurtulmaya çalıştı. Cesur’un Devran için kurduğu tuzak Esme ve İmre’yi ölümle burun buruna getirirken finalde Devran’ın Esme sanarak İmre’yi kurtarması büyük şaşkınlık yarattı. Esme’ye ne olacağı ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltti. ‘Deha’ reytinglerde ise ABC1 20+’da 5,55 izlenme oranı (rating) 13,09 izlenme payı (share), AB’de 5,15 izlenme oranı (rating) 13,92 izlenme payı (share), Total’de de 4,61 izlenme oranı (rating) 11,46 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı ‘Deha’da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge paylaşıyor.

        Dizi, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha, #EsDev, #Devran, #İskender, #Esme, #İmre etiketleriyle 8 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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        'DEHA’NIN 15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Devran, Cesur’u Karga’nın ellerine teslim etmişken içeriye Esme’nin girip Cesur’u korumaya çalışması herkesi şaşırttı. Esme’yle yüzleşen Devran ona Cesur’la ilgili gerçekleri söyledi. Esme’nin ondan sakladıkları ikilinin arasının açılmasına sebep oldu.

        “Hiçbiriniz çıkamazsınız buradan!”;

        Devran, Cesur hakkındaki gerçekleri Esme’ye anlattı;

        Hemen ardından İhsan’ın, Karga’yı alıp polise teslim etmesi tüm gerçekleri açığa çıkardı. Karga’nın içeri girmesiyle Hakim’in yaşadığını öğrenen Devran bu defa intikamını şansa bırakmadı. Hakim’in teslim edeceği paraları sahteleriyle değiştiren Devran, Hakim’in bu sefer gerçekten sonunu getirdi ve Boran’ın intikamını aldı.

        Karga, gözaltına alınıyor;

        İskender’le yeniden ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde bu defa onu oyuna getiren Devran oldu. Üstelik oyunda Ferman ve Yaman’ı da yanına katmıştı. Oyunun sonunda İskender, Devran’a hesap sormak istese de Devran ondan ailesini de alıp gitmesini istediğini, hala içindeki çocuğun babasına inandığını söyledi. Bu duygusal konuşma İskender’i de derinden etkiledi. Devran’ın, Esme’ye Boran’la ilgili gerçekleri anlatması Cesur’un Devran’a daha da bilenmesine neden oldu. Cesur hem Devran’ın hem de İskender’in başına İhsan’ı sardı. Bu defa İhsan ikisini de canlarını en çok yakacak yerden vurmaya karar verdi.

        Esme ve İmre, İhsan’ın adamları tarafından kaçırıldı. Esme’nin kaçırılması esnasında Cengiz’in vurulduğu anlar herkesi derinden sarstı. Finalde ise Devran ve İskender, Esme ile İmre’yi kurtarmak için onlara gelen mesajlarla harekete geçtiler. Devran ona gelen konumdaki yeri kazmaya başlarken İskender de İmre’yi bulmak için söylenen konuma geldi.

        Esme ve İmre’yi nefes almakta zorlanırken gördüğümüz anlar yürekleri sızlatırken İhsan, Devran ve İskender’i en zayıf noktalarından yakaladı. Son sahnede Devran’ı büyük bir sürpriz bekliyordu, Esme’ye ulaştığını sanan Devran aslında İmre’yi kurtardı. Bu sırada İskender’in çaresizliği görülürken Esme’nin başına neler geleceği yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        ‘Deha’, yeni bölümüyle 19 Ocak pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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