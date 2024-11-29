'Deha'nın, 11'inci bölümünden nefes kesen 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Deha'nın, 11'inci bölümünden nefes kesen 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, heyecanla beklenen 11'inci bölümünden nefes kesen yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Devran'ın İskender, Kartal, Hakim, Cesur ve İmre'yi bir araya getirip 'İhanet Mahkemesi' adı altında buluşturması heyecanı yükseltirken Boran'ın öldüğü gün İskender'e attığı ses kaydını dinletmesi yeni bölümde yaşanacak yüzleşmelerin haberini veriyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.002de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 11. Bölüm 2. Tanıtımı: