'Deha'nın 22'nci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 22'nci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 22'nci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!