'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımda Devran karşısında bir araba dolusu para getiren İmre’yi görüp şok olurken tüm aile ilk kez İmre’yle karşı karşıya geliyor. Aysel’in kızı olduğu anlaşılan İmre para dolu arabanın anahtarını Devran’a verirken, Devran parayı almamakta kararlı davranmaya çalışıyor ancak İmre açıklamalarını Karga’ya yaparsın diyor. Esme’nin Devran’ı kıskandığı anlar yüzleri güldürürken bu paradan Devran’ın nasıl kurtulacağı yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

REKLAM 'DEHA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Devran’ın zaferi İskender’de öyle bir hezimet yaratır ki bu defa oğluna sert bir baba nasihati vermeye karar verir. Devran, Boran’ın katiline en yaklaştığını düşündüğü anda Cesur’un kimseye hissettirmeden gerçekleştirdiği hamlesiyle büyük bir şok yaşar. Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da ipin ucunda gördüğü bir seçeneğe yatırmak zorunda kalınca ders verme sırası İskender’e gelir. Bu defa babalık sınavını veren Sofi olur ve Devran’ın yardımına koşar. Fakat İskender, Devran’la işini henüz bitirmemiştir. Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.