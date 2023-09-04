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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!

        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!

        Bursa'da bir kişi, yol kenarında, elindeki kemerle kadını feci biçimde darp etti. Şüpheli, kendisine engel olmak isteyen sürücülere de tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:26
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        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
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        Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında duran bir kişi, elindeki kemerle kadına saldırdı.

        KADINI DÖVMEYE DEVAM ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli, aldığı darbeler sonucu yere düşen kadını dövmeye devam etti.

        ARAYA GİREN SÜRÜCÜYE SALDIRDI

        Bu sırada saldırgan, olayı görüp aracını durdurarak kendisine engel olmak isteyen sürücüye saldırıp, aracına vurdu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Bu sırada darp edilen kadın koşarak uzaklaşırken, kemerli saldırgan peşinden gitti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        POLİS, SALDIRGANI ARIYOR

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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