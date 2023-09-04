Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet! Bursa'da bir kişi, yol kenarında, elindeki kemerle kadını feci biçimde darp etti. Şüpheli, kendisine engel olmak isteyen sürücülere de tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:26 facebook

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