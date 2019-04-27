İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Sima Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında bugün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YOĞUN DUMANIN İÇİNDE KALDILAR

İHA'da yer alan habere göre çok sayıda apartman sakini hızla binadan çıkarken üst katta kalan vatandaşlar yoğun dumandan dolayı dairede mahsur kaldı. Pencereye çıkarak yardım bekleyen 3 kadın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla itfaiye sepetine bindirilerek kurtarıldı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken alevlerin göğe yükseldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



"ALEVLER BİR ANDA HER YERİ SARDI"

Görgü tanığı Nuran Yılmaz, "Biz aşağıya indiğimizde alevler, ateşler her tarafı sarmıştı, içeride olanlar nasıl dışarıya çıkmış anlayamadık. Benim babam gibi sevdiğim bir komşumun evi yandı. Mahsur kalan 3 kadın vardı onlar inemiyorlardı, biz çıktık ama başaramadık sonra itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.