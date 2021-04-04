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Cani koca kan dondurdu! Sokakta defalarca

Bir cani koca dehşeti daha... İstanbul Bayrampaşa'da Okan Taş, boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı süt almak için markete gittiği sırada takip edip, kan dondurdu. Cani koca, kolundan tutup zorla götürmeye çalıştığı eşi direnince, bıçakla saldırdı. Okan Taş, sesler üzerine marketten çıkan vatandaşların şaşkın bakışları arasında Aleyna Tülay'ı defalarca bıçakladı. Yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının, koruma kararı sonrası kadın sığınma evine gitmeyip, annesinin evine yerleştiği öğrenildi

YETER! Son dakika: Cani koca karısını defalarca bıçakladı - VİDEO
Cani koca kan dondurdu!
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İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaşındı. İHA'nın haberine göre, Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş'tan boşanmak istedi. 22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Aleyna Tülay Taş için korunma tedbiri alındı. Aleyna Tülay Taş, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince Bayrampaşa'da yaşayan annesinin evine yerleşti.

TAKİP EDİP, SOKAKTA YAKALADI

2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında defalarca bıçakladı. Aleyna Tülay Taş, kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

BEKÇİ KISA SÜREDE YAKALADI

Korkunç olayın ardından kaçan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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