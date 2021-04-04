Cani koca kan dondurdu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaşındı. İHA'nın haberine göre, Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş'tan boşanmak istedi. 22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Aleyna Tülay Taş için korunma tedbiri alındı. Aleyna Tülay Taş, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince Bayrampaşa'da yaşayan annesinin evine yerleşti.

TAKİP EDİP, SOKAKTA YAKALADI

2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında defalarca bıçakladı. Aleyna Tülay Taş, kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

BEKÇİ KISA SÜREDE YAKALADI

Korkunç olayın ardından kaçan Okan Taş, ikameti orada olan bekçi tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.