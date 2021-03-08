DEHŞET BİTMİYOR! 8 Mart'ta bir şiddet haberi daha! - Haberler

8 Mart'ta bir şiddet haberi daha! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda, Ayhan-Derya D. çifti henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kocası tarafından darp edilen kadının yüzünde ve kafasında morluklar oluştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'nın haberine göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kocasından şiddet gören kadın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan D., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yaşadığı olayın ardından müşahede altına alınan Derya D. tedavi sonrası polis ekipleri tarafından evine bırakılırken, 1 çocuk annesi kadının eşinden şikayetçi olacağı öğrenildi.