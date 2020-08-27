İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan bilgiye, olay, 24 Ağustos'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde ikamet eden Nevrez Türkmen (63) ile oğlu Hayretin Türkmen (33) arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

BABASINI EVDE BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre evde çıkan tartışma esnasında iddiaya göre Hayrettin Türkmen, bıçakla babasını çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Baba Nevrez Türkmen, can havliyle caddeye doğru koşmaya başladı. Hayrettin Türkmen ise kanlar içinde koşan babasını takip ederek, cadde ortasında da bıçaklamaya başladı.

VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen’i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden geçen jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile Hayrettin Türkmen uzaklaştırılıp, daha sonra gözaltına alındı.

İKİ GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

Olayda ağır yaralanan Nevrez Türkmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.