İşkence evine operasyon! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, fidye için kaçırılan ve işkence edilen Pakistan uyruklu rehine, Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri'nin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Esenyurt’ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Çalıştığı iş yerindeki patronu durumundan endişelenerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gitti. M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti.

POLİS, KAYIP ŞAHSIN AİLESİ İLE İRTİBATA GEÇTİ

Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S’nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.

PARAYI ALAN ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. M.S.’nin patronuna parayı teslim eden ekipler, buluşmanın gerçekleşeceği noktaya beraber geçtiler. Esenyurt Haramidere mevkisinde gerçekleşen buluşmada şüpheliler ile para alışverişi yapıldığı esnada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

REHİNENİN YERİ TESPİT EDİLİP, OPERASYAN YAPILDI

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.’nin Arnavutköy’de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.’yi kurtarmayı başardı. Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNE AİLESİNE GÖNDERMİŞLER

M.S.'nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi. Boynuna bıçak ve kafasına da silah dayanan M.S.'nin korku dolu anları ise çekilen videoda yer aldı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.