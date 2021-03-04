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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: 6 aylık yavru köpeğin ölümünde korkunç iddia!
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6 aylık yavru köpeği öldürdüler! Ayaklarını bağlı bulan sahibinden korkunç iddia

Hayvana şiddet ve katliamların ardı arkası kesilmiyor. Vahşice katledilen can dostlara bir yenisi de Eskişehir'den eklendi. Akbaş cinsi 6 aylık 'Cesur' isimli köpek, öldürülmüş halde bulundu. Ayakları bağlı olarak bulunan köpeğin sahibi Altuğ Ulucan, vahşetle ilgili korkunç bir iddia da bulundu: "Kendi hayvanlarına antrenman yaptırmak için bilinçli öldürüldüğünü düşünüyorum." Cesur'un daha altı aylık bir yavru olduğunu belirten Ulucan, "Süt dişlerini daha yeni dökmüş bir canlının bu şekilde öldürülmesi bizi çok üzdü" diyerek, gözyaşlarına boğuldu

DEHŞET! Son dakika: 6 aylık yavru köpeğin ölümünde korkunç iddia!
DHA

Eskişehir'de Akbaş cinsi 6 aylık 'Cesur' isimli köpek, öldürülmüş halde bulundu. Ayakları bağlı olarak bulunan köpeğin sahibi Altuğ Ulucan, "Kendi hayvanlarına antrenman yaptırmak için bilinçli öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu daha altı aylık bir yavru" dedi. Jandarma ekipleri, köpeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde Akbaş cinsi köpek yetiştiren Altuğ Ulucan'ın geçen cuma akşamı, 'Cesur' adlı 6 aylık köpeği kayboldu. Arkadaşlarıyla birlikte çevreyi arayan Ulucan, 2 gün sonra çiftliğine 2 kilometre mesafede köpeğini ölü buldu.

'BELLİ IRK ÖZELLİKLERİNİ KORUYARAK, YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Tarlada arka ayakları iple bağlanmış halde bulunan köpeğinin kasten öldürüldüğünü öne süren Ulucan, "Uzun süredir Eskişehir'imize ait Akbaş ırkı köpek cinsi üzerine çalışma yapıyorum. Belli ırk özelliklerini koruyarak, yetiştirmeye çalışıyorum. İki gün önce altı aylık 'Cesur' isimli köpeğim kayboldu. Aramalarıma rağmen bulamadım. 'Herhalde köyde biri bağladı, nasılsa görürüm ve köpeğimi geri alırım' diye düşündüm. Ancak çiftliğime 2 kilometre mesafede, ayakları bağlı şekilde ölüsünü buldum. Cuma günü kaybolan köpeğimin ölüsünü pazartesi günü buldum. Bulduğumda yeni öldürülmüştü, henüz vücudu sıcaktı" dedi.

'ARKA AYAKLARINDAN BAĞLI OLARAK ÇİFTLİĞİN YOLUNA ATMIŞLAR'

Ulucan, "'Doğal hayat, sürü köpeklerine veya çoban köpeğine denk gelmiş, boğuşma sırasında ölmüş' der, olayın üzerinde durmazdım. Ancak özenle yetiştirdiğim ve çoğaltmak için uğraştığım cins köpeğimi kasıtlı olarak öldürmüşler, arka ayaklarından iple bağlanmış olarak çiftliğin yoluna atmışlar. Bu bizi çok üzdü ve yıprattı" diye konuştu.

JANDARMAYA ŞİKÂYETTE BULUNDU

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunan Altuğ Ulucan, "Köpeğimi, kendi köpeklerine antrenman amacıyla kullandıklarını düşünüyorum. Bilerek, kasten öldürülmüş. Bu daha altı aylık bir yavru. Süt dişlerini daha yeni dökmüş, dişi yok henüz. Bir canlının bu şekilde öldürülmesi bizi çok üzdü. Hele ki bir de elinizde büyüyen bir canlı olması insanı kahrediyor" diye ifade etti.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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