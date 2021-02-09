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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET SAÇTI! Son dakika: Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu! - Haberler
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Şikâyet edilince dehşet saçtı! Çocuklarının gözü önünde vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 çocuk babası Kemal G. (37),silahla rastgele ateş açtığı için şikâyet ettiği şüpheli tarafından pompalı tüfekle evin çatısında vuruldu. Kemal G. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa K. suç makinesi çıktı. Şüphelinin, çocuk kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı

DEHŞET SAÇTI! Son dakika: Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu! - Haberler
Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 çocuk babası Kemal G. (37),pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açtığı için şikayet ettiği şüpheli tarafından pompalı tüfekle evin çatısında vuruldu.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1053 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa K. (29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yi polise şikâyet etti. Olaydan iki gün sonra Kemal G.'nin kendisini şikâyet ettiğini öğrenen Mustafa K., kendi evinin çatısına çıkarak, çatıda oturan Kemal G.'ye çocuklarının önünde pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kemal G., sağ baldırına ve göğsünün sol tarafına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemal G., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal G.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kendini şikayet ettiği gerekçesiyle Kemal G.'yi pompalı tüfekle vuran şüpheli Mustafa K.'nin, çocuk kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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