Deizm Tanımı:

Deizm kelimesini anlamı; Yaradanlık, aydınlanmış boşluk olarak tanımlanır. Deizm, bilinmeyen ve dokunulmaz kalan yüce bir varlığa olan inançtır. Tanrı, evrendeki sadece “ilk sebep” ve temel mantık ilkesi olarak görülür. Deistler, evrenin kendisini doğal yasalara göre yönetmesine izin veren, doğaçlama bir tanrıya (müdahaleci olmayan bir yaratıcıya) inanır.

Deizm Nedir TDK:

Evreni tek Tanrı’nın yarattığına inanmak, Tanrı’nın evrene hiçbir müdahale etmediğine ve etmeyeceğine inanmak, vahyi kabul etmeyen dini görüş olarak tanımlanır.

Deizm Örnek Anlatımı:

Kozmik süreci başlatan bir “saatçi tanrısı” gibi, evren Tanrı’nın denetimine ihtiyaç duymadan ileri doğru hareket eder. Deizm, kesin ve değişmeyen yasaların evreni kendi kendine çalışan ve kendini açıklayıcı olarak tanımladığına inanmaktadır. Bu yasalar “akıl ve doğanın ışığı” ile kendilerini ortaya koyar. Akıl yürütmenin gücüne güvenmek insan mantığına olan inancı değiştirir.

Deizm İnancına Örnekler: