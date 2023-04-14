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Dele Alli'nin keyfi yerinde

Performansı, buna bağlı olarak kariyerinin geleceği son günlerde tartışma konusu olsa da ünlü futbolcu Dele Alli’nin keyfi yerinde. Birkaç gün önce katıldığı partideki görüntülerle tepki çeken Alli, eleştirilerin umurunda olmadığını model sevgilisi Cindy Kimberly’nin paylaştığı fotoğrafla gözler önüne serdi

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  • Dele Alli'nin keyfi yerinde

    Beşiktaş’ta forma giyen ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli’nin performansı ve transferi son günlerde tartışma, buna bağlı olarak da gündem maddesi…
    Dele Alli’nin beklenen performansa sahip olamaması kadroda kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş’ın taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.
    Öyle ki birkaç yıl önce ‘Geleceğin yıldızı’ olarak gösterilen Delle Alli, Beşiktaş’ta sahaya çıktığı 13 lig maçında sadece 2, Türkiye Kupası maçında ise bir gol atması Beşiktaş taraftarlarını bir hayli şaşırttı.
  • Dele Alli'nin keyfi yerinde

    Dele Alli’nin geleceği konusunda dün iki açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamalardan biri İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın teknik direktörü Sean Dyche’den diğeri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den geldi.

    Sean Dyche, Dele Alli’nin sezon sonunda Eveton’a dönüp dönmeyeceği konusunda "Açıkçası Dele Alli burada değil. Onu bir süre sahalardan uzak tutacağı sakatlığı var. Nihayetinde oyuncuların da seçimleri var. Elbette iyi seçimler yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
  • Dele Alli'nin keyfi yerinde

    Ahmet Nur Çebi ise bu konuda "Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Bey'e talimat verdim, 'Ekonomisi uygun olursa ben devam etmek isterim, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim” şeklide ifadeler kullandı.
  • Dele Alli'nin keyfi yerinde

    Everton ile Beşiktaş cephesinde görüşler böyleyken Dele Alli, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
    Sakatlığı nedeniyle takımdan 10 hafta uzak kalacak olan Dele Alli, İngiltere’de katıldığı bir partideki görüntüleriyle tepki çekti. Oturduğu masada tütün ürünleri, içki şişeleri olduğu görülen Alli’nin en çok tepki çektiği görüntü ise keyif verici bir ürün olan ve esrarla aynı sınıflandırmaya tabi tutulması beklenen ‘Güldüren gaz’ kullanması oldu.

    * Cindy Kimberly'nin Habertürk'e verdiği röportajı okuyabilirsiniz.
  • Dele Alli'nin keyfi yerinde

    Görünen o ki performansı ve katıldığı partideki görüntüleri Dele Alli’nin umurunda değil. Bunu model sevgilisi Cindy Kimberly ile olan görüntüleriyle gözler önüne serdi. Kimberly, Alli’nin keyfinin yerinde olduğunu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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