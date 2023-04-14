Beşiktaş’ta forma giyen ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli’nin performansı ve transferi son günlerde tartışma, buna bağlı olarak da gündem maddesi…

Dele Alli’nin beklenen performansa sahip olamaması kadroda kiralık olarak yer aldığı Beşiktaş’ın taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.

Öyle ki birkaç yıl önce ‘Geleceğin yıldızı’ olarak gösterilen Delle Alli, Beşiktaş’ta sahaya çıktığı 13 lig maçında sadece 2, Türkiye Kupası maçında ise bir gol atması Beşiktaş taraftarlarını bir hayli şaşırttı.