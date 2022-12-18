Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi

Bugünlerde sizi en çok mutlu eden ya da mutsuz eden unsurlar nelerdir?

Aslında mutluluk da mutsuzluk da benim elimde. Mutlu olmama da mutsuz olmama da sebep olabiliyorum. Sanıyorum mutluluğun kaynağı paylaşmak. Mutsuzluğun kaynağıysa paylaşmamak. Paylaşmak, sevgi vermek kişinin depresyona girmesini engeller, girdiyse çıkmasını, hayattan keyif almasını sağlar.

Ben sevgiyi de üzüntüyü de çok fazla uçlarda yaşayabiliyorum. Paylaşma ve bencil olmama duygusu bunu çok güzel dengeliyor.