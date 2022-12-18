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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi

Cindy Kimberly, baş manken olarak çıktığı Dosso Dossi Fashion Show’da sevgilisi Delle Alli’nin de aralarında bulunduğu konuklar üzerinde derin bir etki bıraktı. İspanyol manken Kimberly, Habertürk’e verdiği röportajda hayallerinden ve planlarından söz etti

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  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Tekstil dünyasına 2002’den bu yana yeni renkler kazandıran Dosso Dossi Fashion Show, dünyanın iş ve tatil anlayışını birleştiren ilk organizasyonu olmaya devam ediyor. 

    Dosso Dossi Fashion Show,  20’nci yılında 40 ülkeden iş insanını Antalya’da ağırladı. Tekstil ve modadaki gelişmeler üzerine fikir alışverişinin yapıldığı Dosso Dossi Fashion Show’da ticari antlaşmalara da imzalar atıldı. 

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Dosso Dossi Fashion Show’un vitrini olarak gözler önüne serilen defilelerde bugüne kadar aralarında Miranda Kerr, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bar Rafaeli, Izabel Goulart, Kendall Jenner, Paris Hilton ve Irina Shayk’ın da aralarında yer aldığı birçok ünlü model podyuma çıktı. 
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Delle Alli, sevgilisi Cindy Kimberly'in baş manken olarak podyuma çıktığı defileyi Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte seyretti. 

    Bu yıl ise baş manken olarak podyuma çıkan ünlü model İspanyol Cindy Kimberly oldu. Kariyerini Beşiktaş’ta sürdüren İngiliz Delle Alli’nin sevgilisi olan Kimberly’e Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde 60 meslektaşı eşlik etti. 
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Cindy Kimberly, 16 Kasım 1998’de İspanyol bir babayla Endonezyalı bir annenin çocuğu olarak Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da doğdu. 

    Annesiyle babasının boşanmasıyla 3 yaşından itibaren dağılmış bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Cindy Kimberly, modellik hayallerini henüz çok küçük yaşlarda kurmaya başladı. 

    İlk gençlik yıllarında çocuk bakıcılığı yapan Cindy Kimberly, modellik yapmaya başladıktan sonra birçok uluslararası ajansla sözleşme imzaladı. 

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    2015’te Justin Bieber’in “Aman Tanrım! Kim bu?” cümlesiyle fotoğrafını paylaştığı Cindy Kimberly, 2017’de YouTube kanalı açarak modelliğinin yanına sosyal medya fenomenliğini de ekledi. 
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Aynı zamanda bir eksiz ressamı olan Cindy Kimberly, yüz ve vücut çalımlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Cindy Kimberly, Antalya’da Habertürk’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Türkiye’de olmaktan ve Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkmaktan dolayı neler hissediyorsunuz? 

    Türkiye’de olduğum için çok heyecanlı hissediyorum. Bir süredir takip ettiğim insanların şovunda olmaktan da çok gurur duyuyorum. Herkes çok tatlı ve çok güzel ağırlanıyorum. Birçok Türk tasarımcıya kapı açan bir firmanın mankeni olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Burada olmak mutluluk verici.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Daha önce Türkiye’ye gezi amaçlı geldiğinizde nereleri görme imkânınız oldu?

    Erkek arkadaşım İstanbul’da yaşadığı için İstanbul’a gelmiştim. İstanbul’un birçok yerini, kültürünü ve tarzını keşfetmeye çalıştım. Birçok yere gittik. Onların dışında daha keşfedilecek çok yer var. Mesela, Antalya’ya da ilk defa geldim ve burayı da çok beğendim. O yüzden de daha keşfedecek çok yer var. Burada olabildiğim için çok teşekkür ederim. Buraya daha çok gelmek ve kültürü de öğrenmek istiyorum. Zaten sevdiğim bir ülke ve burada bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Mesleğiniz adına en büyük hayaliniz nedir?

    Açıkçası mesleğimle ilgili gerçekçi hayallerim var. Film yönetmenliği yapmak istiyorum. Kendi adıma çıkacak olan bir kıyafet markam da var. Onunla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Asli mesleğim dışında dediğim gibi yönetmen olmak istiyorum. Yönetmenlik hayallerimi gerçekleştirme adına da yakın zamanda girişimlerde bulunmaya hazırlanıyorum. 

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Mutlaka yöneteceğiniz ilk filmin konusu üzerine de düşünceler oluşturmuşsunuzdur. Aklınızda mutlaka bir konu vardır. Nedir?

    Kadınlarla ilgili film çekmek isterim. Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi. Kadın yönetmenler daha yeni yeni çıkıyor. Kadınların görünebileceği, kadınların durumlarını sorunlarını, hayatlarını anlatan filmler çekmek istiyorum.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Film yönetmeye başladığınız zaman beraber çalışma hayalini kurduğunuz oyuncular var mı?

    Aslında çok insan var. Ben ilk filmimi yapana kadar çok zaman geçecek ama şöyle bir gerçek var; belki de yeni insanlara fırsat vermek daha iyi olacaktır. Çünkü ben de yeniydim ve bir şekilde fırsatım oldu ve bu noktaya gelebildim. O yüzden de gençlere fırsat vermek isterim.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Mesleğiniz ve hayatınız hakkında bugüne kadar edindiğiniz en önemli öğreti ne olmuştur?

    Açıkçası çok güzel bir soru. Mesleğim adına edindiğim en önemli öğreti, ne istediğini bilmek. Ne istediğini bilirsen hem yaptığın işten her daim keyif alırsın, hem de her daim kendini geliştirirsin. Bu da kişiyi başarıya, doğal olarak mutluluğa ulaştırır. Hayatla ilgili edindiğim en önemli öğretiye gelecek olursak; Kendi istediğini, bildiğini ve seni üzmeyecek şeyleri yapman gerektiğini öğrendim. Başkaları senin hakkında ne derse desin sen yine kendi yoluna bakmalısın ve bakacaksın da. O yüzden kendimle mutlu olmayı öğrendim.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Bugünlerde sizi en çok mutlu eden ya da mutsuz eden unsurlar nelerdir?

    Aslında mutluluk da mutsuzluk da benim elimde. Mutlu olmama da mutsuz olmama da sebep olabiliyorum. Sanıyorum mutluluğun kaynağı paylaşmak. Mutsuzluğun kaynağıysa paylaşmamak. Paylaşmak, sevgi vermek kişinin depresyona girmesini engeller, girdiyse çıkmasını, hayattan keyif almasını sağlar. 

    Ben sevgiyi de üzüntüyü de çok fazla uçlarda yaşayabiliyorum. Paylaşma ve bencil olmama duygusu bunu çok güzel dengeliyor.

     
  • Cindy Kimberly: Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi - Magazin haberleri

    Hayal kuralım; bütün ülkelerin yönetimini bir gün size verseler. Alacağınız ilk karar ne olurdu?

    Çok iyi bir soru. Sanıyorum evsiz insanlara yardım etmek için para desteğinde bulunurdum. Yoksul insanlara yardım etmek, herkesin çalışmasını, çalışmaların en üst düzeyde değerlendirilmesini sağlamak için gerekli kararları alırdım. Unutulmaması gereken şu; hepimiz aynı gemideyiz. İçindekilerin başarısı, mutluluğu belki de hayatı diğerlerine bağlı. 

     

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