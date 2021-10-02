'Deli Bayramı'nda buluştular 0:00 / 0:00

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DasDas'ta sezonun ilk yeni prodüksiyonu 'Deli Bayramı'nın prömiyeri gerçekleşti. Oyunun ilk gösterimine Afra Saraçoğlu, Deniz Can Aktaş, İbrahim Büyükak, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim de katıldı.

Süpervizörü Metin Akpınar'ın aynı zamanda Mert Fırat lie birlikte yönettiği 'Deli Bayramı'nda rolleri Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu paylaşıyor.

Mert Fırat - Metin Akpınar

Turgut Özakman'ın 1987'de yazdığı ‘Deliler' oyununun günümüze uyarlandığı ve tüm karakterlerin DasDas'ı ele geçirdiği 'Deli Bayramı'nda deliler, 1980'li yıllara da göz kırparak komedinin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.