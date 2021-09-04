Deli Deli Küpeli filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Akıl hastanesinden kaçan iki hastanın hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları hakkında...
DELİ DELİ KÜPELİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.
DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim
DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU
Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.
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