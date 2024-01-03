Demet Akalın ameliyat oldu
Demet Akalın, bu sabah ses tellerinden ameliyat oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, sevenlerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi
Demet Akalın, bu sabah ameliyat olduğunu açıkladı. Ses tellerinden operasyon geçiren Akalın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Akalın, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti.
51 yaşındaki şarkıcı, ayrıca takipçilerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.
Fotoğraflar: Instagram, AA