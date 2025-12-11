Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akalın, barışma sorularına sessiz kaldı - Magazin haberleri

        Demet Akalın, barışma sorularına sessiz kaldı

        AVM'de görüntülenen Demet Akalın, eski dostlarıyla barışıp barışmadığı yönündeki sorulara sessiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:03
        Barışma sorularına sessiz kaldı
        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte bir AVM’de görüntülendi.

        Gazetecileri karşısında görünce şaşırdığını belirten Demet Akalın, soruları yanıtlamak istemedi. Akalın; "Alışverişe geldik işte, bir de yemek yedik. Başka da konuşmayacağım, teşekkür ederim" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

        Basın mensuplarının eski dostlarıyla barışıp barışmadığı yönündeki sorularına ise Akalın yine sessiz kalmayı tercih etti ve sadece "Teşekkür ederim" diyerek mağazaları gezmeye devam etti.

        #Demet Akalın
