Demet Akalın, barışma sorularına sessiz kaldı

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte bir AVM’de görüntülendi.

Gazetecileri karşısında görünce şaşırdığını belirten Demet Akalın, soruları yanıtlamak istemedi. Akalın; "Alışverişe geldik işte, bir de yemek yedik. Başka da konuşmayacağım, teşekkür ederim" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarının eski dostlarıyla barışıp barışmadığı yönündeki sorularına ise Akalın yine sessiz kalmayı tercih etti ve sadece "Teşekkür ederim" diyerek mağazaları gezmeye devam etti.